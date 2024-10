San Basilio, ai domiciliari con pistola e cocaina nascosta nel bidet (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – È stato arrestato dalla Polizia di Stato il trentaduenne di origini romane che – ai domiciliari con tanto di “braccialetto elettronico” – nascondeva in casa una pistola con matricola abrasa e varie dosi di cocaina. Gli investigatori del Distretto Tor Carbone, al termine di una complessa attività di indagine, sono arrivati alla porta del trentaduenne col sospetto che avesse in casa una pistola e della droga. L’intuizione si è rilevata esatta: quando i poliziotti hanno perquisito l’abitazione presso la quale l’odierno indagato era ristretto agli arresti domiciliari, in un cassetto della cucina, hanno trovato una pistola semiautomatica calibro 9×17 con la matricola abrasa. Più difficile il ritrovamento della droga: infatti la cocaina – circa 13 grammi – era nascosta nell’incavo posteriore del bidet. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ottobre 2024 – È stato arrestato dalla Polizia di Stato il trentaduenne di origini romane che – aicon tanto di “braccialetto elettronico” – nascondeva in casa unacon matricola abrasa e varie dosi di. Gli investigatori del Distretto Tor Carbone, al termine di una complessa attività di indagine, sono arrivati alla porta del trentaduenne col sospetto che avesse in casa unae della droga. L’intuizione si è rilevata esatta: quando i poliziotti hanno perquisito l’abitazione presso la quale l’odierno indagato era ristretto agli arresti, in un cassetto della cucina, hanno trovato unasemiautomatica calibro 9×17 con la matricola abrasa. Più difficile il ritrovamento della droga: infatti la– circa 13 grammi – eranell’incavo posteriore del

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il 32enne ai domiciliari che nasconde una pistola in cucina e la cocaina nel bidet - Si trovava ai domiciliari, con tanto di "braccialetto elettronico". Ma in casa nascondeva una pistola in cucina e della cocaina nell'incavo posteriore del bidet. Un 32enne è stato arrestato. La scoperta è avvenuta in zona San Cleto. La pistola nascosta in cucina e la droga nel bidet Nel... (Romatoday.it)

Castellammare : era ai domiciliari e aveva in casa una pistola e munizioni - arrestato - Castellammare di Stabia: incurante della detenzione domiciliare nasconde munizioni e una pistola in casa. . La Polizia di Stato trae in arresto un 49enne. Nel corso dell’attività, i poliziotti hanno rinvenuto una pistola Zokari modello 906 con matricola abrasa e due cartucce calibro 7,65 millimetri, altre 10 munizioni calibro 38 special e 3. (Puntomagazine.it)

Agguato a colpi di pistola a Foggia nel rione Candelaro : ferito 49enne ai domiciliari - colpito anche lo zio - Colpi di pistola sull'uscio di casa, a Foggia, dove il 49enne sta scontando i domiciliari: nell'agguato è stato ferito anche lo zio 69enne. (Notizie.virgilio.it)