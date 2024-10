Ilfattoquotidiano.it - Salvini mostra i muscoli (in ritardo): “L’ad di Stellantis si vergogni, la crisi dell’auto è anche colpa sua”. Confindustria: “Altri incentivi? Pazzia”

(Di sabato 12 ottobre 2024) Continuano le polemiche il giorno dopo la discussa audizione in Parlamento durante la quale il numero uno diCarlos Tavares ha attribuito alle norme sulla transizione green la responsabilità del crollo della produzione e battuto cassa chiedendo nuove “notevoli iniezioni di” e “sussidi”. Se il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso si limita a dire che “il Sistema Paese unito, maggioranza e opposizione, sindacati e impresemotive, chiedono alla grande multinazionale che è nata in Italia di restare in Italia e di affrontare con noi la sfida della transizione ecologica”, il leader leghista Matteotorna all’attacco.“dovrebbe vergognarsi e chiedere scusa agli operai, agli ingegneri, ai tecnici, agli italiani e alla storiaitaliana.