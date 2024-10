Roma: pistola nascosta in cucina e cocaina nel bidet, arrestato 32enne (Di sabato 12 ottobre 2024) L’uomo, già ai domiciliari, è stato trovato in possesso di un’arma con matricola abrasa e droga durante una perquisizione della Polizia. Un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di un 32enne Romano, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo che nella sua abitazione è stata rinvenuta una pistola semiautomatica con matricola abrasa e 13 grammi di cocaina nascosti nel bidet. Gli investigatori del Distretto Tor Carbone, grazie a una complessa indagine, erano giunti alla convinzione che l’uomo detenesse armi e droga in casa. La perquisizione ha confermato i sospetti: la pistola calibro 9×17 è stata trovata in un cassetto della cucina, mentre la droga era stata occultata nell’incavo posteriore del bidet, in un tentativo di eludere i controlli. L’uomo è stato arrestato per detenzione illegale di armi e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Romadailynews.it - Roma: pistola nascosta in cucina e cocaina nel bidet, arrestato 32enne Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L’uomo, già ai domiciliari, è stato trovato in possesso di un’arma con matricola abrasa e droga durante una perquisizione della Polizia. Un’operazione della Polizia di Stato ha portato all’arresto di unno, già agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, dopo che nella sua abitazione è stata rinvenuta unasemiautomatica con matricola abrasa e 13 grammi dinascosti nel. Gli investigatori del Distretto Tor Carbone, grazie a una complessa indagine, erano giunti alla convinzione che l’uomo detenesse armi e droga in casa. La perquisizione ha confermato i sospetti: lacalibro 9×17 è stata trovata in un cassetto della, mentre la droga era stata occultata nell’incavo posteriore del, in un tentativo di eludere i controlli. L’uomo è statoper detenzione illegale di armi e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il 32enne ai domiciliari che nasconde una pistola in cucina e la cocaina nel bidet - Si trovava ai domiciliari, con tanto di "braccialetto elettronico". Ma in casa nascondeva una pistola in cucina e della cocaina nell'incavo posteriore del bidet. Un 32enne è stato arrestato. La scoperta è avvenuta in zona San Cleto. La pistola nascosta in cucina e la droga nel bidet Nel... (Romatoday.it)

Sperlonga - beccato su una moto d’acqua… ma era ai domiciliari : arrestato 32enne - it è su GOOGLE NEWS. s. , nelle acque antistante la località di Sperlonga, un soggetto, di anni 32 a bordo di un acquascooter. Il soggetto veniva pertanto condotto presso gli uffici della Sezione Operativa Navale di Gaeta e, dopo gli adempimenti del caso, trasportato presso la propria abitazione in stato di arresto. (Ilfaroonline.it)

Cilavegna - spaccia cocaina dai domiciliari : arresto bis per un 32enne - . È stato quindi fermato e controllato, trovato in possesso di due dosi di cocaina, per uso personale, per le quali è stato segnalato alla Prefettura come consumatore di stupefacenti. Nell’abitazione non è stata trovata altra droga, ma è stata posta sotto sequestro anche un’agendina, con il sospetto che possa contenere i contatti dei clienti. (Ilgiorno.it)