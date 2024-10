Robur: prima l’Orvietana poi il derby. In soli otto giorni due esami da brividi (Di sabato 12 ottobre 2024) Il campionato non aspetta e per il Siena capolista è già tempo di esami. In appena otto giorni i ragazzi guidati da mister Magrini dovranno affrontare due impegni complicati e nel tardo pomeriggio di domenica 20 ottobre ne sapremo di più. Fino a questo momento i bianconeri hanno fatto vedere tante cose buone sul campo, ma il momento delle conferme è dietro l’angolo. prima le tre vittorie di misura, dove non è mancato un pizzico di fortuna. Poi una trasferta delicata conclusa con un pari accettabile e infine la rimonta spettacolare e vietata ai deboli di cuore di domenica scorsa con il Seravezza Pozzi. Ecco, proprio in quest’ultima partita, il Siena ha dimostrato di essere squadra compatta e determinata, capace di aggirare in qualche modo i problemi di infortuni e quote e di saper lottare dal primo all’ultimo minuto senza mollare di un centimetro. Sport.quotidiano.net - Robur: prima l’Orvietana poi il derby. In soli otto giorni due esami da brividi Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Il campionato non aspetta e per il Siena capolista è già tempo di. In appenai ragazzi guidati da mister Magrini dovranno affrontare due impegni complicati e nel tardo pomeriggio di domenica 20bre ne sapremo di più. Fino a questo momento i bianconeri hanno fatto vedere tante cose buone sul campo, ma il momento delle conferme è dietro l’angolo.le tre vittorie di misura, dove non è mancato un pizzico di fortuna. Poi una trasferta delicata conclusa con un pari accettabile e infine la rimonta spettacolare e vietata ai deboli di cuore di domenica scorsa con il Seravezza Pozzi. Ecco, proprio in quest’ultima partita, il Siena ha dimostrato di essere squadra compatta e determinata, capace di aggirare in qualche modo i problemi di infortuni e quote e di saper lottare dal primo all’ultimo minuto senza mollare di un centimetro.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Poliziotto aggredito in un bar : attività chiusa per sette giorni - La polizia ha chiuso per sette giorni di un ristorante etnico in zona Stazione centrale. I numerosi controlli eseguiti dagli agenti hanno rivelato come il locale rappresentasse un abituale ritrovo di clienti con svariati precedenti penali. Un poliziotto del commissariato "Borgo Ognina" ha... (Cataniatoday.it)

La tv in salotto rimane sempre accesa - da giorni : l'atroce scoperta in casa - La tv rimasta accesa da giorni in salotto, un forte odore nell'appartamento. . A dare l'allarme al 112 sono state l'ex moglie e. . Giovedì mattina (10 ottobre) a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, la macabra scoperta. Sul divano giaceva ormai senza vita il padrone di casa, un uomo di 68 anni. (Today.it)

Dai mercati ai fuochi d’artificio : otto giorni di eventi con la Fiera di San Luca a Impruneta - Gli artigiani locali, a loro volta, offrivano prodotti come scarpe, vestiti e soprattutto il celebre Cotto dell’Impruneta, noto in tutto il mondo. . Durante i nove giorni la Fiera, famosa per la sua fiera del bestiame, proporrà anche mostre d’arte, mercati e laboratori artigianali. Sabato 19 ottobre al Museo della Festa dell’Uva, l’associazione culturale Vieniteloracconto presenterà il gioco ... (Corrieretoscano.it)

Sedici giorni dopo lo stupro di una donna i sottopassi di Porta Pia sono ancora bui e abbandonati - La mattina del 23 settembre una donna è stata stuprata nel sottopasso di Porta Pia. Il Comune ha provveduto a pulirlo, ma tutti gli altri continuano a versare in condizioni estreme. E nessuno di loro è illuminato.Continua a leggere . (Fanpage.it)