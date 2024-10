Quando torna Buchanan nell'Inter (Di sabato 12 ottobre 2024) L`arrivo di Palacios all`Inter in estate, era legato all`infortunio dell`esterno canadese Buchanan. I nerazzurri cercavano un braccetto sinistro Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 12 ottobre 2024) L`arrivo di Palacios all`in estate, era legato all`infortunio dell`esterno canadese. I nerazzurri cercavano un braccetto sinistro

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Quando torna Buchanan nell'Inter - L`arrivo di Palacios all`Inter in estate, era legato all`infortunio dell`esterno canadese Buchanan. I nerazzurri cercavano un braccetto sinistro giovane che potesse. (calciomercato.com)

Inter, Inzaghi ritroverà Barella e Buchanan dopo la sosta - La sosta del campionato potrebbe portare in dote all'Inter anche il rientro di Tajon Buchanan. Il giocatore canadese, infortunatosi in estate, dovrebbe tornare a lavorare in gruppo nella giornata di ... (fantacalcio.it)

Barella, c’è una data per il rientro! Nuovo giorno di lavoro all’Inter – Sky - Continua la preparazione dell'Inter ad Appiano Gentile durante la sosta per le Nazionali. Importante novità su Buchanan e soprattutto Barella ... (inter-news.it)