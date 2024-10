Puppo si sbilancia su Sinner-Djokovic: “Italiano favorito, ma il serbo farà di tutto per vincere il titolo n.100” (Di sabato 12 ottobre 2024) Pronostico della vigilia rispettato nelle due semifinali del Masters 1000 di Shanghai 2024, che hanno visto il successo di Jannik Sinner su Tomas Machac e di Novak Djokovic su Taylor Fritz. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “Sinner ha le soluzioni per battere Machac, soprattutto se sta bene fisicamente come a Shanghai. Il ceco comunque ha dimostrato di avere delle qualità tennistiche non indifferenti. Adesso l’Italiano troverà l’avversario più tosto di questa settimana. Djokovic ha il grande obiettivo di vincere il 100° titolo. Non penso poi che giocherà a Bercy. Sarebbe bello che partite come quella di domani potessero venire viste da più persone in tv“, dichiara Puppo. Oasport.it - Puppo si sbilancia su Sinner-Djokovic: “Italiano favorito, ma il serbo farà di tutto per vincere il titolo n.100” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Pronostico della vigilia rispettato nelle due semifinali del Masters 1000 di Shanghai 2024, che hanno visto il successo di Janniksu Tomas Machac e di Novaksu Taylor Fritz. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultima puntata TennisMania, trasmissione condotta da Darioe visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Massimiliano Ambesi e Guido Monaco. “ha le soluzioni per battere Machac, sopratse sta bene fisicamente come a Shanghai. Il ceco comunque ha dimostrato di avere delle qualità tennistiche non indifferenti. Adesso l’troverà l’avversario più tosto di questa settimana.ha il grande obiettivo diil 100°. Non penso poi che giocherà a Bercy. Sarebbe bello che partite come quella di domani potessero venire viste da più persone in tv“, dichiara

Pronostico e quote Jannik Sinner – Novak Djokovic - finale ATP Shanghai Masters 13-10-2024 - Uno dei pochi. Anche a 37 anni e mezzo il serbo è ancora in grado di vincere tornei di questo livello perché è un vero fenomeno. Jannik Sinner contro Novak Djokovic è ancora una delle partite più belle, almeno potenzialmente, che questo sport possa offrire. Chi sia più forte ora non è in discussione, carta […] InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici . (Infobetting.com)

LIVE Sinner-Djokovic - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : l’italiano e il serbo si ritrovano dopo 9 mesi - Il 23enne altoatesino è già certo di chiudere l’anno da numero 1 del ranking ATP e va alla ricerca del terzo trionfo stagionale in un Masters 1000 (tutti sul cemento, dopo le vittorie a Miami e Cincinnati), per aumentare ulteriormente il suo vantaggio in classifica su Carlos Alcaraz. 00. La finale di Shanghai tra Jannik Sinner e Novak Djokovic è in programma non prima delle ore 10. (Oasport.it)

Sinner-Djokovic a Shanghai - orario e dove vedere in tv la finale del Masters 1000 - Roma, 12 ottobre 2024 – Grazie al successo su Tomas Machac (6-4; 7-5), il giustiziere di Carlos Alcaraz nel turno precedente, Jannik Sinner blinda da qui a fine anno la sua posizione numero 1 nel ranking Atp. L'azzurro ha invece avuto la meglio nella semifinale degli Australian Open 2024, nella semifinale della Coppa Davis 2023 e nelle Atp Finals di Torino nel 2023. (Sport.quotidiano.net)