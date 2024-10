Premio Maria Benante 2024: vince la biblioteca di Albignasego (Di sabato 12 ottobre 2024) Il progetto della biblioteca inclusiva di Albignasego è stato insignito del prestigioso Premio Maria ABenante 2024, promosso dall’associazione italiana biblioteche (Aib), attraverso il gruppo di studio sull'inclusione. Il Premio, istituito nel 2020 in memoria della bibliotecaria Maria Antonietta Padovaoggi.it - Premio Maria Benante 2024: vince la biblioteca di Albignasego Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il progetto dellainclusiva diè stato insignito del prestigioso, promosso dall’associazione italiana biblioteche (Aib), attraverso il gruppo di studio sull'inclusione. Il, istituito nel 2020 in memoria dellariaAntonietta

