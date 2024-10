Piero Marrazzo, la trans e lo sfogo contro la sinistra: “Da lì gli attacchi più duri, manco fosse la Chiesa…” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il crollo, la gogna mediatica, l’addio alla politica, il purgatorio, il ritorno al lavoro da giornalista e la resurrezione: c’è tutto questo nel libro scritto da Piero Marrazzo, volto noto della tv ed ex presidente della Regione Lazio, col centrosinistra, che nel 2009 si trovò al centro di uno scandalo enorme di prostituzione, droga e ricatti, da parte di carabinieri disonesti. Piero Marrazzo, oggi, firma il libro “Storia senza eroi”, un romanzo scritto a otto mani, quelle dell’ex presidente della Regione Lazio e quelle delle tre figlie, nel quale ripercorre la sua vita fatta di successi giornalistici e politici, prima della devastazione della sua vita personale e familiare. Secoloditalia.it - Piero Marrazzo, la trans e lo sfogo contro la sinistra: “Da lì gli attacchi più duri, manco fosse la Chiesa…” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il crollo, la gogna mediatica, l’addio alla politica, il purgatorio, il ritorno al lavoro da giornalista e la resurrezione: c’è tutto questo nel libro scritto da, volto noto della tv ed ex presidente della Regione Lazio, col centro, che nel 2009 si trovò al centro di uno scandalo enorme di prostituzione, droga e ricatti, da parte di carabinieri disonesti., oggi, firma il libro “Storia senza eroi”, un romanzo scritto a otto mani, quelle dell’ex presidente della Regione Lazio e quelle delle tre figlie, nel quale ripercorre la sua vita fatta di successi giornalistici e politici, prima della devastazione della sua vita personale e familiare.

