Liberoquotidiano.it - Pd: Schlein, 'ce la stiamo cavando bene, cresciuti 10 punti dallo scorso anno'

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Quale film consiglierei agli altri leader? Ieri sono stata in Calabria e in uno degli interventi è stato citato il bel film 'Un mondo a parte' che parla esattamente delle aree interne del Paese che si stspopolando e dei cittadini di quei territorio che cercano di contrastare quello spopolamento aprendo porte accoglienza. Serve una politica mirata contro lo spopolamento delle aree interne". Così Ellyalla festa del Foglio. E al Pd consiglia 'Speriamo che me la cavo'? "Noi ce lagiàe piuttostose ricordiamo da dove siamo partiti: dopo la sconfitta delle politiche del 2022 e contro tutti i pronostici siamo aumentati di 5alle ultime europee e di 10nei sondaggi rispetto a quelli di gennaio dell'".