Ostia sul podio al Grand Slam di Judo: Carlotta Avanzato vince la medaglia di bronzo (Di sabato 12 ottobre 2024) Abu Dhabi, 12 ottobre 2024 – Arriva uno splendido podio per l’Italia del Judo al Grand Slam ad Abu Dhabi, in svolgimento fino alla giornata di domani 13 ottobre. Gli Azzurri hanno staccato la medaglia di bronzo grazie alla straordinaria gara di Carlotta Avanzato, nella categoria dei -63kg. Ed è per lei, il risultato più prestigioso della sua giovane carriera. L’atleta di Ostia, che fa parte delle Fiamme Oro, ha fatto una Grande partenza in gara, sui tatami della Mubadala Arena. Ha vinto i primi due incontri al Golden Score, battendo per ippon sia la kazaka Esmigul Kuyulova, sia l’ungherese Brigitta Varga. Ha proseguito poi in semifinale. Qui ha trovato il fulmineo ippon della croata Iva Oberan, che poi ha vinto il match e ha proseguito il cammino fino in finale. L’Azzurra ha disputato il match per il terzo posto. Lo ha vinto nei confronti della brasiliana Gabriella Moraes. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Abu Dhabi, 12 ottobre 2024 – Arriva uno splendidoper l’Italia delalad Abu Dhabi, in svolgimento fino alla giornata di domani 13 ottobre. Gli Azzurri hanno staccato ladigrazie alla straordinaria gara di, nella categoria dei -63kg. Ed è per lei, il risultato più prestigioso della sua giovane carriera. L’atleta di, che fa parte delle Fiamme Oro, ha fatto unae partenza in gara, sui tatami della Mubadala Arena. Ha vinto i primi due incontri al Golden Score, battendo per ippon sia la kazaka Esmigul Kuyulova, sia l’ungherese Brigitta Varga. Ha proseguito poi in semifinale. Qui ha trovato il fulmineo ippon della croata Iva Oberan, che poi ha vinto il match e ha proseguito il cammino fino in finale. L’Azzurra ha disputato il match per il terzo posto. Lo ha vinto nei confronti della brasiliana Gabriella Moraes.

