Morto Alex Salmond, ex primo ministro scozzese: ha avuto un malore durante un discorso (Di sabato 12 ottobre 2024) Alex Salmond, ex primo ministro della Scozia e figura centrale del movimento indipendentista scozzese, è Morto all’età di 69 anni. Il politico è deceduto dopo aver accusato un malore mentre stava tenendo un discorso in Macedonia del Nord. Salmond è stato leader dello Scottish Nationalist Party (SNP) in due periodi, dal 1990 al 2000 e poi di nuovo dal 2004 al 2014, e ha guidato la Scozia durante uno dei momenti più importanti della sua storia moderna: il referendum sull’indipendenza del 2014. Salmond ha utilizzato il suo secondo mandato da primo ministro per indire il referendum sull’indipendenza, conducendo la campagna “Yes Scotland“. Tuttavia, il voto si concluse con la vittoria del “No“, mantenendo la Scozia all’interno del Regno Unito. A seguito della sconfitta, Salmond ha rassegnato le dimissioni da leader dell’SNP e da First Minister. Thesocialpost.it - Morto Alex Salmond, ex primo ministro scozzese: ha avuto un malore durante un discorso Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 12 ottobre 2024), exdella Scozia e figura centrale del movimento indipendentista, èall’età di 69 anni. Il politico è deceduto dopo aver accusato unmentre stava tenendo unin Macedonia del Nord.è stato leader dello Scottish Nationalist Party (SNP) in due periodi, dal 1990 al 2000 e poi di nuovo dal 2004 al 2014, e ha guidato la Scoziauno dei momenti più importanti della sua storia moderna: il referendum sull’indipendenza del 2014.ha utilizzato il suo secondo mandato daper indire il referendum sull’indipendenza, conducendo la campagna “Yes Scotland“. Tuttavia, il voto si concluse con la vittoria del “No“, mantenendo la Scozia all’interno del Regno Unito. A seguito della sconfitta,ha rassegnato le dimissioni da leader dell’SNP e da First Minister.

