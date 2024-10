Monopoli-Crotone oggi in tv | orario tv e streaming Serie C 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Alle 15:00 di, sabato 12 ottobrescenderanno in campo in occasione della nona giornata del girone C di. La squadra ospite punta ad uscire dalla crisi, dopo aver collezionato due sole vittorie, a fronte di un pareggio e cinque sconfitte. “Stiamo provando a lavorare sugli errori che stiamo commettendo, eliminando gli aspetti negativi. Dobbiamo pensare che ci sono possibilità di uscire da questo momento”, ha detto Emilio Longo che si gioca la panchina, ma ha bisogno di un risultato positivo sul campo di una sorpresa di inizio stagione. Ilha 16 punti ed è in testa insieme a Picerno e Benevento. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva tv su Sky Sport 254 e insu NOW. DATA: Sabato 12 ottobre: 15:00 TV e: Sky Sport 254 e NOWin tv:, tv eSportFace.