Mo | Schlein ' missione in Libano deve restare non ammainare bandiere Onu' **

Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "Chi attacca l'Onu, attacca il mondo" come ha detto Romano Prodi "e da questo punto di vista l'attacco dell'altro giorno, un attacco deliberato, è senza precedenti. Ha senso restare? Certo che ha senso. Sarebbe grave ammainare le bandiere dell'Onu. Si può discutere delle regole d'ingaggio ma quella missione di pace deve restare. Certo che funziona meglio in una situazione di pace ma non è una ragione sufficiente per arretrare". Così Elly Schlein alla festa del Foglio.

Libano, Israele spara sull'Unifil, colpite anche basi italiane. Meloni: 'E' inammissibile' - Ma il pericolo è arrivato proprio dall'esercito israeliano che ha "deliberatamente" preso di mira la forza di pace dell'Onu: nel quartier generale a Naqura, dove sono rimasti feriti due militari ...