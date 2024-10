Milan, Fabio Capello contro Fonseca: noi sapevamo chi doveva battere i rigori… (Di sabato 12 ottobre 2024) Milan, l’ex allenatore rossonero Fabio Capello si è schierato contro Paulo Fonseca: noi sapevamo chi doveva battere i rigori. Ecco l’attacco L’ex allenatore del Milan Fabio Capello ha parlato a margine dell’evento “Il Milan degli Invincibili” durante il Festival dello Sport a Trento e si è soffermato in particolare sull’episodio di Firenze che ha visto grande confusione per quanto riguarda le gerarchie in casa rossonera. Ecco la stoccata a Paulo Fonseca: Nel mio Milan si sapeva chi tirava i rigori e chi veniva scelto li calciava, non c’erano colpi di fantasia Un chiaro riferimento alla sfida con la Fiorentina, quando erano stati assegnati due calci di rigore ai rossoneri, entrambi sbagliati: prima da Theo Hernandez, poi da Abraham. Nel post-partita, poi, Fonseca aveva fatto sapere che il rigorista era Pulisic. Dailymilan.it - Milan, Fabio Capello contro Fonseca: noi sapevamo chi doveva battere i rigori… Leggi tutta la notizia su Dailymilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024), l’ex allenatore rossonerosi è schieratoPaulo: noichii rigori. Ecco l’attacco L’ex allenatore delha parlato a margine dell’evento “Ildegli Invincibili” durante il Festival dello Sport a Trento e si è soffermato in particolare sull’episodio di Firenze che ha visto grande confusione per quanto riguarda le gerarchie in casa rossonera. Ecco la stoccata a Paulo: Nel miosi sapeva chi tirava i rigori e chi veniva scelto li calciava, non c’erano colpi di fantasia Un chiaro riferimento alla sfida con la Fiorentina, quando erano stati assegnati due calci di rigore ai rossoneri, entrambi sbagliati: prima da Theo Hernandez, poi da Abraham. Nel post-partita, poi,aveva fatto sapere che il rigorista era Pulisic.

