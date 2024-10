Vanityfair.it - Michele Misseri a Le Iene: «Volevo violentare Sarah Scazzi ma non sono riuscito»

(Di sabato 12 ottobre 2024) La ragazza, uccisa ad Avetrana nell'agosto 2010 a 15 anni, era già morta quando lo zio provò ad abusare di lei. È l'ennesima rivelazione di, fatta all'inviato de LeAlessandro Sortino: «Sotto il fico l’ho spogliata ma poi non l’ho fatto più e l’ho rivestita».è libero dopo aver scontato una pena per concorso in soppressione di cadavere. In carcere restano invece la moglie Cosima Serrano e la figlia Sabrina, riconosciute colpevoli