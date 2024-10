Michael Liguori, il Padova Calcio convoca il giocatore condannato per stupro: «Può giocare» (Di sabato 12 ottobre 2024) Padova - È circa mezzogiorno e mezza quando Michael Liguori, attaccante del Padova Calcio, varca il cancello d'ingresso del centro sportivo ?Memo Geremia? alla Guizza Ilgazzettino.it - Michael Liguori, il Padova Calcio convoca il giocatore condannato per stupro: «Può giocare» Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di sabato 12 ottobre 2024)- È circa mezzogiorno e mezza quando, attaccante del, varca il cancello d'ingresso del centro sportivo ?Memo Geremia? alla Guizza

Il calciatore del Padova Michael Liguori condannato per violenza sessuale - Secondo gli atti, la violenza ha avuto luogo il 5 luglio 2018: Liguori e un suo amico – anch’egli condannato – avevano incontrato due ragazze alla stazione di Alba Adriatica, all’epoca di 14 e 15 anni rispettivamente, con le quali si erano appartati. Il legale ha già annunciato che intende ricorrere in appello. (Ilrestodelcarlino.it)

Violenza sessuale su minorenne - tre anni al calciatore del Padova Michael Liguori - Sulla condanna è intervenuta anche la società del Calcio Padova. . L’avvocato difensore dei due giovani, Mauro Gionno, aveva invece chiesto l’assoluzione “perché il fatto non sussiste”, sostenendo che non ci fosse stata violenza e che le ragazze fossero consenzienti. “Il presidente Francesco Peghin e l’amministratore delegato Alessandra Bianchi – si legge in una nota – hanno dichiarato che la ... (Sportface.it)

Violenza sessuale su due minorenni - tre anni al calciatore del Padova Michael Liguori - A riportarlo i quotidiani Il Centro e l’edizione abruzzese de Il Messaggero. . Il calciatore del Padova, Michael Liguori, 25 anni, originario di Alba Adriatica (Teramo), è stato condannato, insieme ad un amico coetaneo, a tre anni e quattro mesi di reclusione per violenza sessuale dal Tribunale di Teramo. (Gazzettadelsud.it)

Michael Liguori condannato per violenza sessuale su minori - continuerà a giocare nel Padova : “Attendiamo la sentenza definitiva” - Il Padova ha deciso di non prendere provvedimenti, in attesa di una sentenza definitiva: “Il Calcio Padova ha appreso nel pomeriggio di ieri la notizia relativa alla sentenza di primo grado che riguarda il proprio giocatore Michael Liguori. “Faremo ricorso una volta lette le motivazioni, in quanto questa sentenza è del tutto inaccettabile e siamo certi di poter dimostrare l’innocenza di Michael e ... (Ilfattoquotidiano.it)