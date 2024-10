Meret, slitta il rientro dopo l’infortunio! E il rinnovo con il Napoli non si sblocca (Di sabato 12 ottobre 2024) In un avvio di stagione fatto di tante buone notizie, in casa Napoli c`è anche qualcosa che è andato storto. Come l`infortunio di Alex Meret, Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 12 ottobre 2024) In un avvio di stagione fatto di tante buone notizie, in casac`è anche qualcosa che è andato storto. Come l`infortunio di Alex

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Napoli - Meret verso il rinnovo ma si guarda al futuro : spunta l’idea Vicario - it. . Il Napoli sembra avere le idee chiare per il ruolo di portiere. Antonio Conte e il suo staff sono soddisfatti delle prestazioni di Alex Meret, tanto che si parla di un possibile prolungamento del contratto con il club di Aurelio De Laurentiis. lia Caprile, quando chiamato in causa, ha dimostrato. (Dailynews24.it)

Infortunio Meret - il Napoli è sicuro : la decisione è presa - Meglio degli azzurri solo Juventus e Empoli con una rete subita dai bianconeri e quattro che sono state inflitte nei confronti dei toscani. Le sue qualità molto frequentemente sono in discussione per i suoi tifosi, è intenzionato a farli ricredere e rispondere all’interno del rettangolo verde. L’estremo difensore che nella passata stagione è stato in prestito all’Empoli ha subito una sola rete in ... (Spazionapoli.it)

Meret in pieno recupero - ma potrebbe saltare Empoli-Napoli - Nonostante il portiere del Napoli Alex Meret stia ben recuperando dall’infortunio potrebbe saltare la sfida contro l’Empoli. Alex Meret potrebbe saltare la sfida di campionato … L'articolo Meret in pieno recupero, ma potrebbe saltare Empoli-Napoli proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)