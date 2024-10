Manfredi, presidente della Sampdoria, tra i top 100 manager italiani di Forbes (Di sabato 12 ottobre 2024) Matteo Manfredi, presidente della Sampdoria, è stato inserito tra i top 100 manager del 2024 dall'edizione italiana di Forbes. Il prestigioso periodico degli Stati Uniti ha dedicato un approfondimento al fondatore e ceo di Gestio Capital, che ha anche raccontato la propria esperienza in Genovatoday.it - Manfredi, presidente della Sampdoria, tra i top 100 manager italiani di Forbes Leggi tutta la notizia su Genovatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Matteo, è stato inserito tra i top 100del 2024 dall'edizione italiana di. Il prestigioso periodico degli Stati Uniti ha dedicato un approfondimento al fondatore e ceo di Gestio Capital, che ha anche raccontato la propria esperienza in

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi nei top 100 manager del 2024 secondo Forbes - E aggiunge: “La Sampdoria è stata un’occasione di mercato. È vero, ci abbiamo ragionato più e più volte, ma alla fine ha prevalso la passione, la volontà di salvare e di riportare in auge un club storico del calcio italiano ed europeo. The post Il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi nei top 100 manager del 2024 secondo Forbes appeared first on SportFace. (Sportface.it)

Sampdoria - il presidente Manfredi nei top 100 manager di Forbes : "Vorrei viverla come un asset - ma non ci riesco" - Grossa soddisfazione per il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi, inserito dalla prestigiosa rivista Forbes, nella sua edizione italiana,... (Calciomercato.com)

Sampdoria - Manfredi 'striglia' la squadra : giocatori a rapporto dal presidente - L`andamento della Sampdoria non può lasciare contenta la proprietà. Per questo motivo ieri il presidente Matteo Manfredi ha chiesto all`autista... (Calciomercato.com)