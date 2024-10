LIVE Sinner-Machac 6-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il cinismo del n.1 al mondo, che si aggiudica il primo set (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.26 Machac ha commesso tre errori molto gravi nel decimo game: contro Sinner non puoi permettertelo. In un attimo il set è finito. Eppure erano stati 45 minuti di grande equilibrio. 6-4 Non solo risponde Sinner, ma gioca un infido passante di rovescio che porta Machac a sbagliare la volée di rovescio. Il n.1 al mondo si aggiudica il primo set con grande cinismo. 30-40 Lungo il diritto lungolinea di Machac. Ora è importante rispondere. 30-30 Ace esterno. Non trema Machac nonostante la situazione di punteggio. 15-30 Altro erroraccio del ceco: sparacchia fuori il diritto dopo una risposta corta di Sinner. 15-15 Sinner resta corto di rovescio, ma è in rete il violentissimo diritto di Machac. 15-0 Servizio e diritto in contropiede di Machac. 5-4 Servizio in kick di Sinner e rovescio lungolinea vincente. Oasport.it - LIVE Sinner-Machac 6-4, ATP Shanghai 2024 in DIRETTA: il cinismo del n.1 al mondo, che si aggiudica il primo set Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.26ha commesso tre errori molto gravi nel decimo game: contronon puoi permettertelo. In un attimo il set è finito. Eppure erano stati 45 minuti di grande equilibrio. 6-4 Non solo risponde, ma gioca un infido passante di rovescio che portaa sbagliare la volée di rovescio. Il n.1 alsiilset con grande. 30-40 Lungo il diritto lungolinea di. Ora è importante rispondere. 30-30 Ace esterno. Non tremanonostante la situazione di punteggio. 15-30 Altro erroraccio del ceco: sparacchia fuori il diritto dopo una risposta corta di. 15-15resta corto di rovescio, ma è in rete il violentissimo diritto di. 15-0 Servizio e diritto in contropiede di. 5-4 Servizio in kick die rovescio lungolinea vincente.

LIVE Sinner-Machac 4-3 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il ceco salva 2 palle break - CONTRO-BREAK DI SINNER! Formidabile rovescio lungolinea dell’italiano, che ha toccato appena il nastro. 30-30 Primo scambio lungo. 27 Sinner sta ultimando il riscaldamento fisico. 3-2 Sinner capisce che Machac vuole accelerare e lo anticipa con un sontuoso rovescio inside-out. 40-30 Lungo il diritto di Machac, ma è il ceco che sta tenendo continuamente l’iniziativa. (Oasport.it)

LIVE Sinner-Machac 3-2 - ATP Shanghai 2024 in DIRETTA : il n.1 al mondo recupera il break - 18 Il ceco è un giocatore che si prende grandi rischi, lo abbiamo visto contro Alcaraz ai quarti. 15-15 Sinner risponde con una prima vincente al centro. D’altronde è campione olimpico di doppio misto insieme a Katarina Siniakova. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-15 Sinner si fa ancora sentire con il diritto. (Oasport.it)