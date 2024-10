LIVE – Beterbiev – Bivol, Mondiale WBA, WBC, WBO, IBF mediomassimi (DIRETTA) (Di sabato 12 ottobre 2024) Oggi, sabato 12 ottobre, è il giorno della sfida tra Artur Beterbiev contro Dmitry Bivol, pronti a salire sul ring per diventare campioni indiscussi dei pesi mediomassimi. In palio ci sono infatti le cinture iridate di tutte e quattro le principali sigle del pugilato professionistico: Wbc, Wba, Ibf e Wbo. Uno di loro sarà il re della categoria di peso. L’altro perderà l’imbattibilità. Entrambi hanno solo vinto in carriera. Beterbiev ha venti incontri vinti su venti, tutti per ko, mentre Bivol ne ha ventitré a favore (tredici dei quali per ko) senza pareggi o sconfitte. Insomma, una sfida affascinante, una delle più attese del 2024 della boxe. Riyadh, in vista dell’altro match tra Usyk e Fury, torna capitale del pugilato. Chi vince? Difficile fare pronostici. L’incontro è equilibrato. Beterbiev è un picchiatore che ha il ko nel sangue. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Oggi, sabato 12 ottobre, è il giorno della sfida tra Arturcontro Dmitry, pronti a salire sul ring per diventare campioni indiscussi dei pesi. In palio ci sono infatti le cinture iridate di tutte e quattro le principali sigle del pugilato professionistico: Wbc, Wba, Ibf e Wbo. Uno di loro sarà il re della categoria di peso. L’altro perderà l’imbattibilità. Entrambi hanno solo vinto in carriera.ha venti incontri vinti su venti, tutti per ko, mentrene ha ventitré a favore (tredici dei quali per ko) senza pareggi o sconfitte. Insomma, una sfida affascinante, una delle più attese del 2024 della boxe. Riyadh, in vista dell’altro match tra Usyk e Fury, torna capitale del pugilato. Chi vince? Difficile fare pronostici. L’incontro è equilibrato.è un picchiatore che ha il ko nel sangue.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Boxe - a che ora Beterbiev – Bivol oggi in tv : orario - programma e streaming Mondiale mediomassimi - Da una parte un maestro del ko. È questo il main event di una serata di boxe stellare a Riyadh che inizierà alle 18:00 di oggi, sabato 12 ottobre, ma che conoscerà il suo culmine intorno alla mezzanotte, quando i due pugili russi si contenderanno lo scettro di campione indiscusso dei pesi mediomassimi. (Sportface.it)

Beterbiev-Bivol oggi in tv - Mondiale pesi mediomassimi 2024 : orario - programma - streaming - Sarà possibile seguirlo in diretta streaming su DAZN in modalità pay-per-view: oltre all’appuntamento alla piattaforma sarà necessario pagare un ticket aggiuntivo dal costo di 19,99 euro per guardare la riunione di Riyadh. Si è tenuta ieri la cerimonia del peso, che ha fatto segnare per Beterbiev 79,4 kg e per Bivol 79,05 kg. (Oasport.it)

Dove vedere in tv Bivol-Beterbiev - Mondiale pesi mediomassimi : orario - programma - streaming - Attiva ora a soli 11,99 euro al mese CALENDARIO BETERBIEV-BIVOL, MONDIALE PESI MEDIOMASSIMI Sabato 12 ottobre Ore 22. Jack Massey, Mondiale IBF pesi massimi leggeri Skye Nicolson vs. Liam Cameron Mohammed Alakel vs. vs. Beterbiev, 39enne russo ma con passaporto canadese, si presenta all’appuntamento da Campione del Mondo WBC, IBF, WBO: è imbattuto (20 vittorie), ha conquistato la prima cintura ... (Oasport.it)