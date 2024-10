Oasport.it - LIVE America’s Cup 2024 in DIRETTA: Ineos prova a rispondere a New Zealand

(Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16:00 Amici di OA Sport ben ritrovati nellascritta delle prime due regate di match race trae New. Terminata con la splendida vittoria di Luna Rossa la finale dell’Cup femminile, il campo di regata a breve verrà riconsegnato ai velisti della competizione maschile. 15:22 La nostratestuale si interrompe durante la pausa tra le due regate in cui andrà in scena la finalissima della competizione femminile tra Luna Rossa ed Athena Pathway. A più tardi! 15:20 Non sarà facile togliere la Brocca dalle mani dei neozelandesi, parsi subito in palla con una regata al limite della perfezione. Vedremo tra poco più di un’ora cosa accadrà in gara 2. 15:19 Impeccabile l’esordio dei neozelandesi, che si portano in vantaggio per 1-0 suBritannia.