Libano, '60 morti e 168 feriti nelle ultime 24 ore' (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministero della Sanità libanese ha annunciato che 60 persone sono state uccise e altre 168 sono rimaste ferite negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore: lo riporta Al Jazeera. Il bilancio complessivo delle persone uccise e ferite in Libano nell'ultimo anno di conflitto tra Israele ed Hezbollah sale così rispettivamente a 2.229 e 10.380, ha aggiunto il ministero. Il Libano ha registrato anche 57 attacchi aerei e bombardamenti nelle ultime 24 ore, per lo più concentrati nel sud del Paese, nella periferia meridionale di Beirut e nella valle della Bekaa. Quotidiano.net - Libano, '60 morti e 168 feriti nelle ultime 24 ore' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Il ministero della Sanità libanese ha annunciato che 60 persone sono state uccise e altre 168 sono rimaste ferite negli attacchi israeliani delle24 ore: lo riporta Al Jazeera. Il bilancio complessivo delle persone uccise e ferite innell'ultimo anno di conflitto tra Israele ed Hezbollah sale così rispettivamente a 2.229 e 10.380, ha aggiunto il ministero. Ilha registrato anche 57 attacchi aerei e bombardamenti24 ore, per lo più concentrati nel sud del Paese, nella periferia meridionale di Beirut e nella valle della Bekaa.

