L’IA potenzia i servizi ai cittadini

Razzante* Il rapporto tra i milanesi e le nuove tecnologie sta crescendo in modo galoppante e l'Intelligenza Artificiale (AI) sta contribuendo a potenziare questa relazione virtuosa anche grazie alle iniziative di Palazzo Marino. Secondo un'indagine realizzata da YouGov sul rapporto dei cittadini di Milano con la trasformazione digitale del loro Comune presentata alla Milano digital week, emerge che il 58% degli intervistati ritiene fondamentale l'utilizzo dell'AI per far funzionare al meglio i servizi online e risparmiare tempo e che il 51% si aspetta performance più avanzate grazie all'AI. I fattori che stanno più a cuore ai milanesi sono la fruibilità e accessibilità dei servizi, l'assistenza vocale per le pratiche, chatbot più efficaci, riconoscimento facciale, più informazioni e funzionalità.

