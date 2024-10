Lanazione.it - "Leonardo e Fincantieri siano strumenti di pace"

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sono quelli del fronte del “no“ e non ne fanno un mistero. Ma c’è una spiegazione alla linea che porta avanti il gruppo di Uniti per la Costituzione che sostiene Nicola Morra alla presidenza dell Regione Liguria. Uscito daiCinquestelle insieme al componente della squadra Mattia Crucioli per non aver votato la fiducia al governo Draghi. Proposte forti e innovative copme quella della riconversione Di, i colossi industriali spezzini. In che modo vorreste riconvertire una realtà così imporante? "Un passaggio che non si attua in un giorno ma occorre ripensare al mercato delle armi. Un conto è costruire per tuela del Paese un alto è fare business sulle guerre. Per questo pensiamo a una virata verso il settore civileindirizzando le competenze in altre strade: dalla trasmissione di energia elettrica dallo spazio alla telemedicina.