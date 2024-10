Amica.it - Le unghie autunnali richiamano i colori caldi della terra

(Di sabato 12 ottobre 2024) Con l’arrivo dell’autunno il nostro look si rinnova, e anche le tendenze beauty accolgono la nuova stagione. La manicure non fa eccezione. Leabbandonano le tonalità accese e vivaci tipiche dell’estate per abbracciare nuance più scure e raffinate, perfette per un mood più cozy. E come ogni autunno, sono capaci di sorprenderci. Scopriamo insieme tutte le tendenzeautunno 2024. Che2024: iclassici per la manicure Tra le tonalità più in voga per le, il burgundy e il bordeaux restano una garanzia (e piacciono anche a Mary di Danimarca). Sebbene siano spesso confusi – o addirittura sovrapposti – presentano delle caratteristiche ben diverse.