Lavori per la sistemazione della viabilità in area Baldaccio

(Di sabato 12 ottobre 2024) Arezzo, 12 ottobre 2024 –per lainModifiche al transito e alla sosta Viad’Anghiari, via Alessandro Dal Borro, viale Luigi Cittadini e viale dei Carabinieri, le strade interessate nei prossimi giorni daidisullo snodo viarioche comporteranno l’istituzionechiusura temporanea al transito e del divieto di sosta. Questo il dettaglio degli interventi: - dalle ore 08:30 alle ore 19:00 di lunedì 14 ottobre, è istituita la temporanea chiusura al transito, in ambedue le direzioni, in viale dei Carabinieri, nel tratto che va dalla nuova rotatoria di viad’Anghiari all’intersezione con via Carlo Alberto dalla Chiesa.