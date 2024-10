L'ANGOLO FISCALE | Attività di ricerca e sviluppo: l’onere della prova per ottenere il credito è a carico della società (Di sabato 12 ottobre 2024) La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria si è pronunciata su una questione avente ad oggetto il credito d’ imposta in Attività di ricerca e sviluppo, con la sentenza n.12 del 10.01.2024, La Corte ha enunciato il seguente principio:” Al fine di ottenere l’agevolazione sotto forma Perugiatoday.it - L'ANGOLO FISCALE | Attività di ricerca e sviluppo: l’onere della prova per ottenere il credito è a carico della società Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La Corte di Giustizia Tributaria di II grado dell’Umbria si è pronunciata su una questione avente ad oggetto ild’ imposta indi, con la sentenza n.12 del 10.01.2024, La Corte ha enunciato il seguente principio:” Al fine dil’agevolazione sotto forma

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

FOTO/ Solidarietà e attività sportiva : l’Ail in piazza per la ricerca - Tempo di lettura: 2 minutiCondivisione e solidarietà, quelle espresse da oltre 200 persone partecipanti alla terza edizione della Fitwalking for AIL, camminata solidale non competitiva promossa dall’Associazione sannita contro le leucemie, i linfomi e il mieloma con la quale sono stati raccolti fondi a sostegno della ricerca e dell’assistenza agli ammalati di tumori del sangue e ai loro ... (Anteprima24.it)

Attività fisica e dieta : l'Università cerca volontari per un progetto di ricerca - L'Università degli Studi di Udine ha avviato un progetto di ricerca, promosso dal Dipartimento di Medicina, che riguarda l'esercizio fisico e la dieta negli uomini adulti con obesità: per questo è stata avviata una fase di reclutamento di volontari. L’iniziativa, proposta nell’ambito del Corso di. (Udinetoday.it)

Lombardia e Usa unite nella lotta contro i tumori : ecco dove si concentreranno le attività di ricerca - Il programma di scambio è infatti stato promosso dal premio internazionale ‘Lombardia è Ricerca’: un milione di euro che annualmente Regione Lombardia assegna a una scoperta di alto valore scientifico nell’ambito delle scienze della vita”. Protagonisti della collaborazione, lato Lombardia, sono il San Gerardo dei Tintori di Monza, l’Istituto Nazionale dei Tumori, il Policlinico San Matteo di ... (Ilgiorno.it)