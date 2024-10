La storia della suora di Ariano Irpino: rubava gioielli e oro votivo, i soldi trasferiti all’estero (Di sabato 12 ottobre 2024) Avellino, 12 ottobre 2024 - Arrestata la madre superiora di Ariano Irpino, l’accusa è di aver rubato gioielli, oro votivo e perfino una reliquia di San Nicola di Bari. La suora ha sottratto non solo ‘ex voto’ donati dai fedeli per le grazie ricevute, ma anche oggetti preziosi appartenenti a molte parrocchie dell’Avellinese e custoditi nella Curia Vescovile di Ariano, nell’Avellinese. Secondo gli inquirenti, la religiosa rivendeva la refurtiva a commercianti del settore votivo: l’oro veniva fuso e il denaro trasferito all’estero. Denunciata dal vescovo - che si era accorto degli ammanchi di oro votivo in alcune parrocchie della diocesi di Arian, per un ammontare di 80mila euro - ieri la madre superiora è finita agli arresti domiciliari a San Cesareo, il Comune laziale dove si era nel frattempo trasferita. E alla fine ha confessato tutto. Quotidiano.net - La storia della suora di Ariano Irpino: rubava gioielli e oro votivo, i soldi trasferiti all’estero Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Avellino, 12 ottobre 2024 - Arrestata la madre superiora di, l’accusa è di aver rubato, oroe perfino una reliquia di San Nicola di Bari. Laha sottratto non solo ‘ex voto’ donati dai fedeli per le grazie ricevute, ma anche oggetti preziosi appartenenti a molte parrocchie dell’Avellinese e custoditi nella Curia Vescovile di, nell’Avellinese. Secondo gli inquirenti, la religiosa rivendeva la refurtiva a commercianti del settore: l’oro veniva fuso e il denaro trasferito. Denunciata dal vescovo - che si era accorto degli ammanchi di oroin alcune parrocchiediocesi di Arian, per un ammontare di 80mila euro - ieri la madre superiora è finita agli arresti domiciliari a San Cesareo, il Comune laziale dove si era nel frattempo trasferita. E alla fine ha confessato tutto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ariano Irpino : furto di monili e gioielli ex voto : ai domiciliari una suora - In particolare, le indagini sono partite a seguito della denuncia-querela sporta dal Vescovo di Ariano Irpino in ordine agli ammanchi di oro votivo riscontrato con riferimento ad alcune parrocchie della Diocesi di Ariano Irpino. Avrebbe portato via gioielli e monili d’oro ex voto custoditi presso la Curia Vescovile di Ariano Irpino. (Puntomagazine.it)

Suora ladra di gioielli ed ex voto ad Ariano Irpino : finisce agli arresti domiciliari - 000 e con trasferimenti del denaro all’estero. P. In particolare, le indagini venivano avviate a seguito della denuncia-querela sporta dal Vescovo di Ariano Irpino in ordine agli ammanchi di oro votivo riscontrato con riferimento ad alcune parrocchie della Diocesi di Ariano Irpino. di Tivoli (condividendo le valutazioni di questa Procura) in sede di richiesta di convalida, ha ritenuto che ... (Primacampania.it)

Arrestata una suora : avrebbe rubato oro - gioielli e una reliquia di San Nicola dalla Diocesi di Ariano Irpino - Una Madre Superiora arrestata e ai domiciliari: avrebbe sottratto oro, gioielli e perfino una reliquia di San Nicola di Bari dalla Diocesi di Ariano Irpino.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Ariano Irpino - suora ai domiciliari per furto di gioielli alla Curia Vescovile - Dalle indagini emergeva altresì la cessione dei beni sottratti ad esercizi commerciali del settore per un importo allo stato quantificabile in una somma non inferiore ad euro 80. M. L’ordinanza è stato emessa a seguito di convalida del provvedimento di fermo di soggetto indiziato di delitto emesso in data 8 ottobre 2024, dalla Procura della Repubblica di Benevento, ed eseguita sul territorio ... (Anteprima24.it)