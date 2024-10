Kvaratskhelia in bilico: il Napoli ha già pronto il sostituto (Di sabato 12 ottobre 2024) Il futuro del georgiano è incerto, ma Conte ha già un’alternativa Notizie calcio Napoli. Khvicha Kvaratskhelia, uno dei gioielli del Napoli, è legato al club partenopeo da un contratto a lungo termine, ma il suo futuro resta in bilico. Il georgiano, nonostante sia uno dei migliori giocatori dal punto di vista tecnico, percepisce un ingaggio inferiore rispetto ad alcuni suoi compagni di squadra. Secondo indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto un rinnovo da circa sei milioni di euro a stagione, ma il calciatore non avrebbe ancora dato una risposta definitiva. La società azzurra ha tempo fino a giugno per valutare se confermare Kvaratskhelia o considerare un’eventuale cessione, nel caso in cui il giocatore esprima la volontà di partire. Tuttavia, Antonio Conte potrebbe già avere in casa il suo sostituto. Napolipiu.com - Kvaratskhelia in bilico: il Napoli ha già pronto il sostituto Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di sabato 12 ottobre 2024) Il futuro del georgiano è incerto, ma Conte ha già un’alternativa Notizie calcio. Khvicha, uno dei gioielli del, è legato al club partenopeo da un contratto a lungo termine, ma il suo futuro resta in. Il georgiano, nonostante sia uno dei migliori giocatori dal punto di vista tecnico, percepisce un ingaggio inferiore rispetto ad alcuni suoi compagni di squadra. Secondo indiscrezioni, Aurelio De Laurentiis avrebbe proposto un rinnovo da circa sei milioni di euro a stagione, ma il calciatore non avrebbe ancora dato una risposta definitiva. La società azzurra ha tempo fino a giugno per valutare se confermareo considerare un’eventuale cessione, nel caso in cui il giocatore esprima la volontà di partire. Tuttavia, Antonio Conte potrebbe già avere in casa il suo

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incocciati : “Se Kvaratskhelia avesse un procuratore migliore guadagnerebbe di più. Raspadori? A Napoli sta soffrendo” - Kvaratskhelia e il ruolo dell’agente Incocciati ha evidenziato l’importanza di avere un procuratore competente nel calcio moderno, paragonando la situazione attuale del giocatore del Napoli a quella di altri campioni e menzionando la gestione delle retribuzioni nel Milan di Capello e Riviera. Kvara ha ritrovato grinta, freschezza, spensieratezza. (Napolipiu.com)

Kvaratskhelia potrebbe svincolarsi dal Napoli tramite l’articolo 17 della Fifa? Lui e il club rischiano sanzioni - Poi, se il giocatore risolve il contratto senza giusta causa e si trasferisce a un altro club, potrebbe subire sanzioni, come un divieto di trasferimento (ossia non potrà giocare con un nuovo club fino a quando la questione non verrà risolta o la compensazione non sarà pagata). «Non raccomando a Kvaratskhelia, o alcuni calciatori, di farlo in questo momento, nemmeno con il caso Diarra… I ... (Ilnapolista.it)

Marchetti (Sky Sport) : «Kvaratskhelia infastidito dal Napoli. Si rischia un caso Osimhen bis» - Perché gli anni di contratto diminuiscono e si rischia di ritrovarsi in una situazione simile a quella di Osimhen, con un caso non facile da risolvere. «Kvaratskhelia infastidito per quanto non fatto dal Napoli la passata stagione» Marchetti continua: «Il giocatore voleva aumentare lo stipendio e la vicenda andava affrontata diversamente l’anno scorso, mentre ora la situazione è quasi ribaltata, ... (Ilnapolista.it)

Ansia Napoli - ‘caso’ Kvaratskhelia come Osimhen? Il rinnovo non è così scontato : il georgiano infastidito - La situazione di Kvaratskhelia è, quindi, delicata e monitorata attentamente. Il club non farà più di quanto già fatto: 6 milioni l’offerta, si può discutere su bonus o eventuale clausola, ma De Laurentiis pensa d’aver fatto il massimo e non si spingerà oltre queste cifre. Il Napoli ha avanzato un’offerta di 6 milioni, ma la decisione finale spetta ad un Kvaratskhelia visibilmente infastidito. (Napolipiu.com)