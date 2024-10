Lanazione.it - Incidente sul raccordo: feriti e traffico in tilt

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sono giorni di incidenti nella provincia di Arezzo. Ieri un altro scontro sulautostradale Perugia Bettolle ha mandato all’ospedale due persone. Tutto è nato dallo scontro fra due furgoni lungo la superstrada. la dinamica è ancora da chiarire e saranno le forze dell’ordine a stabilire come sono andate le cose. L’unica certezza è che ci sono due: all’inizio vista la dinamica dlel’impatto si pensava agravissimi ma la situazione è ben presto rientrata anche se nel frattempo era stato allertato pegaso 3. Elisoccorso che ha trasportato un 64enne a Siena dove è arrivato in codice due, cioè giallo. Non è in pericolo di vita. Così come non lo è l’altro uomo che ha riportato ferite. Lui è un 36enne che è stato trasferito con l’ambulanza alla Fratta. A portare avanti i soccorsi l’infermierizzata di Cortona, insieme al Blsd di Foiano.