Inchiesta Bari, Meloni: io più “dossierata” d’Italia ma non trovano (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (askanews) – “Io mi sono data una spiegazione, poi spero ce la dia la magistratura una spiegazione su questa vicenda. Il fenomeno che noi conosciamo dei ladri che entrano dentro casa, rubano i gioielli e poi li vendono a un ricettatore penso che stia accadendo la stessa cosa sul mercato delle informazioni”. Lo ha detto Giorgia Meloni, rispondendo nel corso di una intervista al Tg5 a una domanda sul nuovo caso dei dossieraggi bancari oggetto di una Inchiesta della Procura di Bari. “Penso – ha spiegato la presidente del Consiglio – che ci siano dei funzionari, dei dipendenti pubblici e privati che prendono illegalmente delle informazioni e le vendono sul mercato. A chi le vendono sul mercato? Questa è la risposta che stiamo aspettando, presumibilmente ci sono dietro degli interessi”. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 12 ott. (askanews) – “Io mi sono data una spiegazione, poi spero ce la dia la magistratura una spiegazione su questa vicenda. Il fenomeno che noi conosciamo dei ladri che entrano dentro casa, rubano i gioielli e poi li vendono a un ricettatore penso che stia accadendo la stessa cosa sul mercato delle informazioni”. Lo ha detto Giorgia, rispondendo nel corso di una intervista al Tg5 a una domanda sul nuovo caso dei dossieraggi bancari oggetto di unadella Procura di. “Penso – ha spiegato la presidente del Consiglio – che ci siano dei funzionari, dei dipendenti pubblici e privati che prendono illegalmente delle informazioni e le vendono sul mercato. A chi le vendono sul mercato? Questa è la risposta che stiamo aspettando, presumibilmente ci sono dietro degli interessi”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Meloni “Mia coalizione più solida di quando abbiamo iniziato” - ROMA (ITALPRESS) – “Se non avessimo speso 120 miliardi per il Superbonus avremmo molti più soldi da mettere su stipendi, sanità, famiglie, pensioni: tuttavia abbiamo dato segnali importanti, in partic ... (sardiniapost.it)

Meloni: “Sono la più dossierata d'Italia”. Sulla Manovra: “Tasse per tutti è fake news” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Meloni: “Sono la più dossierata d'Italia”. Sulla Manovra: “Tasse per tutti è fake news” ... (tg24.sky.it)

Conti spiati, Meloni: "La mia vita allo scanner, non sono ricattabile" - "In questa nazione ci sono probabilmente gruppi di pressione che non accettano di avere al governo qualcuno che non si può ricattare". Sulle tasse: "Fake news di sinistra, noi le abbassiamo" ... (tgcom24.mediaset.it)