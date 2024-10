Notizie.com - Il principino George e quel sogno che non ti aspetti: ecco cosa vorrebbe fare da grande

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ilnon vuoleil militare, una volta finiti gli studi. Il suoè un altro (e non te lo aspetteresti da un reale). In un mondo dove le tradizioni e i ruoli dinastici sembrano tracciare percorsi ben definiti fin dalla nascita, il principedel Galles ci ricorda che i sogni e le aspirazioni personali possono prendere strade inaspettate. Figlio dei principi William e Kate, nonché futuro re d’Inghilterra dopo il nonno Carlo e il padre,ha sorpreso tutti con la rivelazione di un desiderio lontano dalle responsabilità regali: diventare chef., il suodaè davvero inaspettato – Foto Ansa – notizie.comLa passione del giovane principe per la cucina è stata più volte menzionata dal padre William in diverse occasioni pubbliche.