Il peggior Milan degli ultimi 10 anni: Fonseca si gioca tutto in tre partite, ma ha un piano preciso per salvarsi (Di sabato 12 ottobre 2024) è arrivato il momento della verità: Paulo Fonseca riuscirà a tenersi stretta la panchina del Milan? La formazione rossonera si sveglierà Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di sabato 12 ottobre 2024) è arrivato il momento della verità: Pauloriuscirà a tenersi stretta la panchina del? La formazione rossonera si sveglierà

Milan - il colpo per rispondere alla crisi : Fonseca esulta - Inoltre, l’ex Bologna può ricoprire il ruolo di esterno offensivo sulla destra con capacità di accentrarsi all’occorrenza, ma può anche tornare utile come mezzala destra su entrambe le fasce. Perciò il giocatore oggi al Club Bruges potrebbe rappresentare per più motivi un’opzione conveniente, come illustra ‘La Gazzetta dello Sport’. (Tvplay.it)

Milan - Palmeri : “Fonseca di nuovo in discussione? Ridicolo. Dov’è la dirigenza?” - Tancredi Palmeri, noto giornalista, ha scritto un pezzo per Sportitalia parlando del Milan, di Paulo Fonseca, di Ibrahimovic e delle dirigenza. (Pianetamilan.it)

Panchina Milan - Paulo Fonseca a rischio esonero : intanto Tuchel si prende una Nazionale - it) Panchina Milan, Paulo Fonseca a rischio esonero: intanto Tuchel si prende una Nazionale LEGGI ANCHE Calciomercato Milan, per Furlani Samuele Ricci costa troppo: l’alternativa arriva dalla Spagna. Intanto, però, Thomas Tuchel sembra destinato a diventare il successore del ct dell’Inghilterra Gareth Southgate. (Dailymilan.it)