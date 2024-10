Il Manchester United spiato nello spogliatoio da un suo tifoso: cosa è capitato a Birmingham (Di sabato 12 ottobre 2024) É stato sempre definito come luogo sacro, quasi inviolabile, una sorta di confessionale in salsa sportiva dove si confidano i peccati. Al punto che, quando uno smartphone malandrino di un giocatore registrò – una decina di anni fa – la sfuriata del tecnico dell’Arezzo Ezio Capuano all’interno Today.it - Il Manchester United spiato nello spogliatoio da un suo tifoso: cosa è capitato a Birmingham Leggi tutta la notizia su Today.it (Di sabato 12 ottobre 2024) É stato sempre definito come luogo sacro, quasi inviolabile, una sorta di confessionale in salsa sportiva dove si confidano i peccati. Al punto che, quando uno smartphone malandrino di un giocatore registrò – una decina di anni fa – la sfuriata del tecnico dell’Arezzo Ezio Capuano all’interno

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Manchester United : tifoso ha piazzato microfoni in spogliatoio per ascoltare discorsi Ten Hag - . The post Manchester United: tifoso ha piazzato microfoni in spogliatoio per ascoltare discorsi Ten Hag appeared first on SportFace. Ha dell’incredibile la vicenda raccontata dal Sun e rimbalzata in tutto il mondo. Il tifoso, dal canto suo, ha detto – restando anonimo – di aver semplicemente voluto “fare il buffone e ascoltare quello che si diceva tra quelle quattro mura”. (Sportface.it)

Bruno Fernandes si gode la pausa dalla pentola a pressione del Manchester United - “È uno spazio in cui mi sento bene e sento che posso godermi il mio calcio ad altissimo livello, grazie alla dinamica che abbiamo e alla qualità che ho al mio fianco”. L’allenatore Erik ten Hag rimane sotto pressione con il club senza vittorie in cinque partite in tutte le competizioni e al 14esimo posto in Premier League. (Justcalcio.com)

Il Manchester United subisce un nuovo colpo mentre il difensore viene sottoposto a un intervento chirurgico a causa di palpitazioni cardiache - Leny Yoro, acquisto estivo da 52 milioni di sterline, si è rotto un metatarso durante la preseason, con il diciottenne questa settimana che ha pubblicato filmati di lui che corre su un tapis roulant affermando che è “sulla via del ritorno”. Si dice che le condizioni del 26enne siano “relativamente comuni” e il rapporto aggiunge che sia il club che il giocatore si aspettano che Mazraoui si ... (Justcalcio.com)