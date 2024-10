I trend dello street style che puoi (e devi) copiare subito (Di sabato 12 ottobre 2024) I trend dello street style sono agenti segreti nel mondo delle ispirazioni per vestirsi. Ovviamente, per tante ragioni il mese della moda è un momento magico. Si scoprono i trend e i capi di abbigliamento che domineranno la stagione, con i direttori creativi delle case di moda di tutto il mondo che preparano il futuro nei loro laboratori. Inoltre, ci regala gli outfit unici dei top dog hollywoodiani che presenziano per le loro firme preferite. Ci sono cose altrettanto interessanti anche fuori dalle sfilate. Sui marciapiedi di Milano, Parigi, New York e Londra, i fotografi di street style immortalano redattori, influencer e frequentatori delle sfilate, che si sono procurati un invito grazie all'unicità. Le passerelle possono darti un'idea di ciò che indosserai tra sei mesi, gli ospiti invece mostrano cosa dovresti indossare in questo momento. Gqitalia.it - I trend dello street style che puoi (e devi) copiare subito Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Isono agenti segreti nel mondo delle ispirazioni per vestirsi. Ovviamente, per tante ragioni il mese della moda è un momento magico. Si scoprono ie i capi di abbigliamento che domineranno la stagione, con i direttori creativi delle case di moda di tutto il mondo che preparano il futuro nei loro laboratori. Inoltre, ci regala gli outfit unici dei top dog hollywoodiani che presenziano per le loro firme preferite. Ci sono cose altrettanto interessanti anche fuori dalle sfilate. Sui marciapiedi di Milano, Parigi, New York e Londra, i fotografi diimmortalano redattori, influencer e frequentatori delle sfilate, che si sono procurati un invito grazie all'unicità. Le passerelle possono darti un'idea di ciò che indosserai tra sei mesi, gli ospiti invece mostrano cosa dovresti indossare in questo momento.

