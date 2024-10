Lanazione.it - I soldi sporchi dello sfruttamento. “I pratesi facciano mea culpa”

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’agguato di un commando di cinque persone (pare italiane) al picchetto dei lavoratori pachistani affiancati dal Sudd Cobas- Sindacato unione democrazia dignità a Seano ha scoperchiato la pentola su un fenomeno che caratterizza il cosiddetto ’distretto parallelo’. L’episodio, tra domenica e lunedì, è stato di una gravità e di una violenza tali da ricevere una condanna corale dalle varie voci politiche, sociali e civili di Prato e non solo. Un attacco nel quale sono rimaste ferite quattro persone tra operai pachistani e sindacalisti. Un’azione di protesta avviata domenica scorsa con lo «strike day», uno sciopero in contemporanea davanti ai cancelli di 5 microimprese cinesi. Perché di domenica? «Perché fino ad ora questi operai lavoravano 7 giorni su 7 per 12 ore giornaliere, quando il contratto nazionale parla di 5x8, ovvero 40 ore settimanali.