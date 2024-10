Lortica.it - I Carabinieri festeggiano il 92° compleanno della Signora Rita a Bibbiena

Leggi tutta la notizia su Lortica.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Martedì 8 ottobre, nella frazione di Soci, si è svolta una giornata di festa in occasione del 92°. A rendere ancora più speciale il momento sono stati iAntonio e Cristian, che laha voluto al suo fianco per celebrare questo importante traguardo. Il legame tra lae i due militari è nato durante i servizi di prossimità a piedi nella zona di Soci. Nel corso delle loro pattuglie, Antonio e Cristian si sono fermati più volte a parlare con lei, instaurando un rapporto di fiducia e amicizia. Durante questi incontri, oltre a scambiare chiacchiere quotidiane, ihanno anche fornito preziosi consigli alla, spiegandole come proteggersi dalle truffe ai danni degli anziani, illustrando le tattiche più comuni e come evitare rischi.