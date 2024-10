Gregorio Paltrinieri a Palermo per “Dominate The Water”: “Potrebbe esserci un altro quadriennio super tosto” (Di sabato 12 ottobre 2024) “Sono davvero entusiasta di tornare a Mondello con Dominate The Water. Questo è un posto del cuore perché è stupendo, nuotare qui è veramente bello. Sono contento che quest’anno ci siano 400 iscritti. Abbiamo ideato questa competizione qualche anno fa e volevamo portare il nuoto in acque libere in tutta Italia. La Sicilia è stata una delle prime ad aderire a questo nostro progetto e lo facciamo anche nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, che è un qualcosa di molto importante. La Sicilia è un po’ la mia seconda casa adesso. Rossella, la mia ragazza, è di Catania, sono venuto cento volte in Sicilia, quindi la conosco bene”. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Sono davvero entusiasta di tornare a Mondello conThe. Questo è un posto del cuore perché è stupendo, nuotare qui è veramente bello. Sono contento che quest’anno ci siano 400 iscritti. Abbiamo ideato questa competizione qualche anno fa e volevamo portare il nuoto in acque libere in tutta Italia. La Sicilia è stata una delle prime ad aderire a questo nostro progetto e lo facciamo anche nel rispetto e nella tutela dell’ambiente, che è un qualcosa di molto importante. La Sicilia è un po’ la mia seconda casa adesso. Rossella, la mia ragazza, è di Catania, sono venuto cento volte in Sicilia, quindi la conosco bene”.

“Dominate the Water” a Palermo - Paltrinieri “Sicilia seconda casa” - Questo è un posto del cuore perchè è stupendo, nuotare qui è veramente bello. Sono contento che quest’anno ci siano 400 iscritti. I partecipanti oggi si sono sfidati nella “3 chilometri”, mentre domani lo faranno nel “miglio marino”, partendo in entrambi i casi dall’antico stabilimento balneare ex Charleston alle 10. (Unlimitednews.it)

Nuoto - Paltrinieri torna a Palermo per “Dominate the Water” - “Vogliamo che partecipare a questa competizione sia sempre una gioia, sia per la sfida sportiva che per il contesto straordinario. Non vedo l’ora di vedervi gareggiare e sentire l’odore della competizione in uno scenario così affascinante”. Ideatore del circuito di competizioni in acque libere che unisce sport, tutela dell’ambiente e scoperta del territorio, il plurimedagliato olimpico non vede ... (Sportface.it)

Dominate the Water - a Piombino arrivano Paltrinieri e Airc : torna la manifestazione di nuoto per la tutela di salute e ambiente - Il benessere, la tutela della salute a partire dalla prevenzione e il rispetto per l'ambiente a salvaguardia del mare e delle spiagge. Tutto concentrato in un'unica manifestazione sportiva che prevede una gara di nuoto in acque libere con oltre duecento atleti e un grandissimo campione: ovvero... (Livornotoday.it)

“Dominate the Water” a Palermo, Paltrinieri “Sicilia seconda casa” - PALERMO (ITALPRESS) - "La Sicilia è un pò la mia seconda casa adesso. Ross (Rossella Fiamingo, ndr), la mia ragazza è di Catania, sono venuto cento volt ... (italpress.com)

