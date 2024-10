Grande Fratello, la rivelazione di Lorenzo Spolverato: "È stata lei a creare questa situazione" (VIDEO) (Di sabato 12 ottobre 2024) Incalzato dai consigli di Jessica Morlacchi e Giglio, Lorenzo Spolverato esprime i suoi pensieri sulla situazione che si è creata nella Casa del Grande Fratello con Helena Prestes e Shaila Gatta. Comingsoon.it - Grande Fratello, la rivelazione di Lorenzo Spolverato: "È stata lei a creare questa situazione" (VIDEO) Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Incalzato dai consigli di Jessica Morlacchi e Giglio,esprime i suoi pensieri sullache si è creata nella Casa delcon Helena Prestes e Shaila Gatta.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - Javier pare intenzionato a chiudere definitivamente con Shaila - ma nella notte accade che… - Mi sono messa lì e gli ho detto ‘sono qui perché ti volevo dare la buona notte’. com/GB46P8sGQa — ?eli?? (@EliEli98969595) October 11, 2024 Poco dopo, la Gatta è corsa dalle Non è la Rai per raccontare loro ciò che è accaduto con il ragazzo: Ragazze non potete capire! No, non vi fate vedere da lui. (Isaechia.it)

Grande Fratello : Jasmine Carrisi spiazza tutti - ecco il motivo del suo clamoroso NO e quante volte ha rifiutato – VIDEO - . Colpo di scena al Grande Fratello: Jasmine Carrisi rifiuta l'invito di Alfonso Signorini a entrare nella casa. pri cosa l’ha spinta a dire no! L'articolo Grande Fratello: Jasmine Carrisi spiazza tutti, ecco il motivo del suo clamoroso NO e quante volte ha rifiutato – VIDEO proviene da Blog Tivvù. (Blogtivvu.com)

“Grande Fratello” - Yulia senza microfono parla di una concorrente : “Non si lava” - Nel cuore della notte e sotto le coperte senza microfono, Yulia ha parlato male di una sua coinquilina. La ragazza è stata attenta a non fare nomi, ma il popolo di Twitter ha una sua idea a riguardo. “Grande Fratello”, Yulia senza microfono parla di una concorrente: “Non si lava”. News tv. Come in ogni edizione, in questi giorni stanno nascendo le prime incomprensioni all’interno della casa del ... (Tvzap.it)

Tensione alle stelle al Grande Fratello - Shaila ed Helena mandano in confusione Lorenzo che sbotta : “Fuori da qui…” - Lorenzo Spolverato confuso tra Shaila ed Helena si sfoga, parla l'ex Velina L'articolo Tensione alle stelle al Grande Fratello, Shaila ed Helena mandano in confusione Lorenzo che sbotta: “Fuori da qui…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. . (Blogtivvu.com)