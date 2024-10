Giulio Ciccone sul podio al Giro di Lombardia: “Stiamo vivendo in un’epoca di campioni, si ottiene quel che si può” (Di sabato 12 ottobre 2024) Giulio Ciccone ha conquistato un bel terzo posto al Giro di Lombardia, riuscendo così a salire sul gradino più basso del podio nell’ultima Classica Monumento della stagione. Il ciclista abruzzese è stato abile nel finale ad avere la meglio sugli spagnoli Ion Izagirre ed Enric Mas, sul francese Pavel Sivakov e sul belga Lennert van Eetvelt, chiudendo così alle spalle soltanto di due fenomeni totali come lo sloveno Tadej Pogacar (al quarto sigillo consecutivo in questa Classica Monumento) e il belga Remco Evenepoel. L’alfiere della Lidl-Trek ha analizzato la propria prestazione al termine della gara che si è snodata tra Bergamo e Como, risultando estremamente selettiva: “Quest’anno è stato un anno veramente difficile, ho avuto tantissimi problemi, ho iniziato a pedalare a marzo e finirlo così è buono per la testa e mi dà fiducia per il prossimo anno. Oasport.it - Giulio Ciccone sul podio al Giro di Lombardia: “Stiamo vivendo in un’epoca di campioni, si ottiene quel che si può” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024)ha conquistato un bel terzo posto aldi, riuscendo così a salire sul gradino più basso delnell’ultima Classica Monumento della stagione. Il ciclista abruzzese è stato abile nel finale ad avere la meglio sugli spagnoli Ion Izagirre ed Enric Mas, sul francese Pavel Sivakov e sul belga Lennert van Eetvelt, chiudendo così alle spalle soltanto di due fenomeni totali come lo sloveno Tadej Pogacar (al quarto sigillo consecutivo in questa Classica Monumento) e il belga Remco Evenepoel. L’alfiere della Lidl-Trek ha analizzato la propria prestazione al termine della gara che si è snodata tra Bergamo e Como, risultando estremamente selettiva: “Quest’anno è stato un anno veramente difficile, ho avuto tantissimi problemi, ho iniziato a pedalare a marzo e finirlo così è buono per la testa e mi dà fiducia per il prossimo anno.

