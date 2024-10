Giorgetti “Senza proposte ministeri su tagli farò io parte del cattivo” (Di sabato 12 ottobre 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – “Come ho detto qualche settimana fa inConsiglio dei ministri, occorre fare sacrifici e rinunciare aqualche programma totalmente inutile. E quindi ho sollecitatotutti i colleghi” ministri “a pensare a qualche taglio daeffettuare. Se non ci saranno proposte il ministro dell’Economia farà la parte del “cattivo””. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo instreaming al Festival dell’ottimismo, che si svolge a PalazzoVecchio a Firenze.(ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Giorgetti “Senza proposte ministeri su tagli farò io parte del cattivo” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – “Come ho detto qualche settimana fa inConsiglio dei ministri, occorre fare sacrifici e rinunciare aqualche programma totalmente inutile. E quindi ho sollecitatotutti i colleghi” ministri “a pensare a qualcheo daeffettuare. Se non ci sarannoil ministro dell’Economia farà ladel “””. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo, intervenendo instreaming al Festival dell’ottimismo, che si svolge a PalazzoVecchio a Firenze.(ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

