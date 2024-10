Furto di ex voto, il dolore del vescovo Melillo: indagata una suora (Di sabato 12 ottobre 2024) Si riporta il comunicato del vescovo di Ariano Sergio Melillo:Il vescovo prende atto degli sviluppi delle indagini preliminari sui furti di ex voto consumati in danno della Diocesi, per come, con chiarezza e precisione, illustrati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Avellinotoday.it - Furto di ex voto, il dolore del vescovo Melillo: indagata una suora Leggi tutta la notizia su Avellinotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si riporta il comunicato deldi Ariano Sergio:Ilprende atto degli sviluppi delle indagini preliminari sui furti di exconsumati in danno della Diocesi, per come, con chiarezza e precisione, illustrati dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

Suora ai domiciliari per furto ex voto - il dolore del Vescovo - La religiosa, che curava anche la gestione della residenza vescovile, grazie alla agibilità che le derivava dalla carica, sistematicamente si sarebbe impossessata degli ex voto più preziosi rivendendoli a commercianti. Gran parte dell’oro, per un valore di 80 mila euro, sarebbe stato poi fuso, e il denaro incassato dalla religiosa trasferito su un conto estero. (Anteprima24.it)