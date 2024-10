Anteprima24.it - Fratelli d’Italia, ancora adesioni dal Fortore: entra il consigliere Longo di Molinara

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuticontinua ad incamerare consensi nel Sannio. Fittissima la rete diche si sta registrando nelle ultime settimane da parte di cittadini e di amministratori locali. Con importantissimi riscontri che stanno giungendo dall’area fortorina. Al riguardo si registra l’ingresso nel partito delcomunale Domenicodi. “La mia è una scelta naturale e di cuore, nel campo in cui mi sono sempre sentito di appartenere – ha fatto presente l’esponente in questione – In questi anni le interlocuzioni con il Senatore Matera e la Comunitàdisono state frequenti e mi hanno convinto che fosse giunto il momento di contribuire in prima persona.