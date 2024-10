Formazioni ufficiali Serbia-Svizzera, Nations League 2024/25 (Di sabato 12 ottobre 2024) Le Formazioni ufficiali di Serbia-Svizzera, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi della Uefa Nations League 2024/25. Gli elvetici hanno disperato bisogno di punti dopo due sconfitte nelle prime due uscite, ma sul campo di una coriacea Serbia non sarà facile: i balcanici infatti sono riusciti a bloccare sullo 0-0 tra le mura amiche anche i campioni d’Europa della Spagna. Il fischio d’inizio del match è fissato alle 20.45 di sabato 12 ottobre, ed ecco di seguito ecco le scelte dei due allenatori, Dragan Stojkovic e Murat Yakin. Formazioni ufficiali Serbia-Svizzera Serbia (3-4-2-1): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Maksimovic, Grujic, Birmancevic; Samardzic, Lukic; Mitrovic. Allenatore: Stojkovic. Svizzera (3-4-3): Kobel; Widmer, Akanji, Rodriguez; Elvedi, Freuler, Xhaka, Aebischer; Amdouni, Embolo, Ndoye. Allenatore: Yakin. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ledi, sfida valida per la terza giornata della fase a gironi della Uefa/25. Gli elvetici hanno disperato bisogno di punti dopo due sconfitte nelle prime due uscite, ma sul campo di una coriaceanon sarà facile: i balcanici infatti sono riusciti a bloccare sullo 0-0 tra le mura amiche anche i campioni d’Europa della Spagna. Il fischio d’inizio del match è fissato alle 20.45 di sabato 12 ottobre, ed ecco di seguito ecco le scelte dei due allenatori, Dragan Stojkovic e Murat Yakin.(3-4-2-1): Rajkovic; Erakovic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Maksimovic, Grujic, Birmancevic; Samardzic, Lukic; Mitrovic. Allenatore: Stojkovic.(3-4-3): Kobel; Widmer, Akanji, Rodriguez; Elvedi, Freuler, Xhaka, Aebischer; Amdouni, Embolo, Ndoye. Allenatore: Yakin.

