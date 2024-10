Lanazione.it - Fine vita tra ritardi e omissioni: Laura Santi denuncia la Usl per la seconda volta

(Di sabato 12 ottobre 2024) Perugia, 12 ottobre 2024 -, perugina affetta da sclerosi multipla che ad aprile 2022 aveva chiesto all’azienda sanitaria di essere sottoposta alle verifiche previste dalla sentenza costituzionale 242 del 2019 per l’accesso alla morte assistita, hato per lala USL Umbria 1 per omissione di atti d’ufficio e violenza privata. Sono trascorsi, infatti, oltre 5 mesi da quando, a seguito di un forte peggioramento delle sue condizioni,si è riall’azienda sanitaria Umbria 1 per chiedere una rivalutazione delle proprie condizioni. "Da quelle nuove verifiche, rese necessarie da un peggioramento importante di- peggioramento che procede e non si arresta - l’azienda sanitaria - scrivono i legali - non ha mai risposto né dato alcun tipo di riscontro nonostante due diffide, neppure sulle ragioni del ritardo".