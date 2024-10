Fine settimana con il sole ma senza il caldo estivo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni (Di sabato 12 ottobre 2024) Ancora sole e clima stabile in Abruzzo e nel Pescarese per il Fine settimana, ma senza eccessi di caldo anomalo. A dirlo le previsioni di 3bmeteo che per le giornate di sabato 12 ottobre e di domenica 13 ottobre indicano su gran parte del centro Italia una situazione di stabilità con la rimonta Ilpescara.it - Fine settimana con il sole ma senza il caldo estivo in Abruzzo e nel Pescarese: le previsioni Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ancorae clima stabile ine nelper il, maeccessi dianomalo. A dirlo ledi 3bmeteo che per le giornate di sabato 12 ottobre e di domenica 13 ottobre indicano su gran parte del centro Italia una situazione di stabilità con la rimonta

