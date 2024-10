Entrano per rubare mentre la proprietaria è in casa, arrestati due giovanissimi (Di sabato 12 ottobre 2024) Grosseto, 12 ottobre 2024 – Due baby topi di appartamento. Succede a Grosseto, dove due ragazzini minorenni si sono intrufolati nella casa di un’anziana, presente al momento del fattaccio, ed hanno portato via beni per un valore di 5mila euro. Ma sono stati acciuffati. Tutto è accaduto durante un'operazione straordinaria di controllo del territorio nel capoluogo maremmanoEbbene, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 14 anni, colto sul fatto mentre stava commettendo un furto in appartamento. Il giovane era in compagnia di un complice di appena 12 anni. Insieme erano entrati a casa di una signora di oltre 90 anni, che vive in una zona poco frequentata della città. I due ladruncoli, completamente incuranti dello stato di shock della proprietaria, hanno iniziato a rovistare in cassetti e mobili alla ricerca di oggetti preziosi e di denaro contante. Lanazione.it - Entrano per rubare mentre la proprietaria è in casa, arrestati due giovanissimi Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Grosseto, 12 ottobre 2024 – Due baby topi di appartamento. Succede a Grosseto, dove due ragazzini minorenni si sono intrufolati nelladi un’anziana, presente al momento del fattaccio, ed hanno portato via beni per un valore di 5mila euro. Ma sono stati acciuffati. Tutto è accaduto durante un'operazione straordinaria di controllo del territorio nel capoluogo maremmanoEbbene, i carabinieri hanno arrestato un ragazzo di 14 anni, colto sul fattostava commettendo un furto in appartamento. Il giovane era in compagnia di un complice di appena 12 anni. Insieme erano entrati adi una signora di oltre 90 anni, che vive in una zona poco frequentata della città. I due ladruncoli, completamente incuranti dello stato di shock della, hanno iniziato a rovistare in cassetti e mobili alla ricerca di oggetti preziosi e di denaro contante.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"I rami entrano dentro casa" : da tanto tempo non potati - ora gli alberi di via Marconi sono un problema - Aprire le finestre e trovare un bel cespuglio che non ti permette di guardare altro. E' questa la situazione che si stanno trovando a vivere diversi residenti di via Emilio Bianchi che vivono in appartamenti che si affacciano su via Marconi. “Una situazione invivibile” spiega un libero... (Viterbotoday.it)

"I rami ci entrano dentro casa" : da tanto tempo non potati - ora gli alberi di via Marconi sono un problema - Aprire le finestre e trovare un bel cespuglio che non ti permette di guardare altro. E' questa la situazione che si stanno trovando a vivere diversi residenti di via Emilio Bianchi che vivono in appartamenti che si affacciano su via Marconi. “Una situazione invivibile” spiega un libero... (Viterbotoday.it)

Entrano per rubare nell'appartamento ma il proprietario torna a casa e li scopre - Malviventi in azione ad Alife. Hanno approfittato della temporanea assenza del proprietario per forzare la porta d’ingresso al piano terra ed introdursi all’interno dell’appartamento in cerca di valori da asportare. I due topi d’appartamento hanno avuto appena il tempo di mettere a soqquadro... (Casertanews.it)