Diritto al gioco e allo sport. L’All Stars torna in vasca (Di sabato 12 ottobre 2024) Una nuova stagione al palazzetto del nuoto per All Stars Arezzo Onlus. L’associazione ha rinnovato la collaborazione tecnica e organizzativa con la Chimera Nuoto e, di conseguenza, ha ripreso le proprie attività sportive nelle vasche dell’impianto cittadino per favorire la pratica del nuoto tra le persone con disabilità intellettive. Il progetto è rivolto ad atleti di diverse età, dai bambini agli adulti, per favorire un percorso progressivo capace di accompagnare dai primi movimenti in vasca alla partecipazione alle gare del circuito Special Olympics, prevedendo anche l’eventuale ingresso nei gruppi preagonistici della stessa Chimera Nuoto. La comune volontà è di affermare il Diritto al gioco e allo sport per tutti, andando a concretizzare le finalità alla base della costituzione nel 2002 di All Stars Arezzo Onlus. Sport.quotidiano.net - Diritto al gioco e allo sport. L’All Stars torna in vasca Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Una nuova stagione al palazzetto del nuoto per AllArezzo Onlus. L’associazione ha rinnovato la collaborazione tecnica e organizzativa con la Chimera Nuoto e, di conseguenza, ha ripreso le proprie attivitàive nelle vasche dell’impianto cittadino per favorire la pratica del nuoto tra le persone con disabilità intellettive. Il progetto è rivolto ad atleti di diverse età, dai bambini agli adulti, per favorire un percorso progressivo capace di accompagnare dai primi movimenti inalla partecipazione alle gare del circuito Special Olympics, prevedendo anche l’eventuale ingresso nei gruppi preagonistici della stessa Chimera Nuoto. La comune volontà è di affermare ilalper tutti, andando a concretizzare le finalità alla base della costituzione nel 2002 di AllArezzo Onlus.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Una nuova stagione al Palazzetto del Nuoto per All Stars Arezzo Onlus - «La nostra associazione - spiega Claudia Del Tongo, presidente di All Stars Arezzo Onlus, - vuole offrire alle persone con disabilità la possibilità di scelta tra tanti sport, favorendo autodeterminazione e sviluppo di diverse capacità. Gli allenamenti saranno condotti dai tecnici Stella Moretti e Duccio Orlandi, insieme agli istruttori della Chimera Nuoto, saranno previsti in un contesto di ... (Lanazione.it)

Pallanuoto - l’Italia sfiderà in amichevole la rappresentativa All Stars di Serie A1 a Siracusa - Domani, sabato 21 settembre, alle ore 16. 00, ad Ortigia, sul Lungomare di Levante “Elio Vittorini”: gli arbitri saranno Alessandro Chimenti di Catania ed Isaja William di Messina. 30, si terrà l’inaugurazione ufficiale dell’Expo, mentre l’incontro è in programma domenica 22 settembre, alle ore 17. (Oasport.it)

Nuoto - Butini accusa : “Trasporti da dimenticare : 3 ore e mezza per spostarsi senza aria condizionata” - . Non avevano l’aria condizionata e spesso non erano in numero adeguato per garantire posti a sedere per tutti. Ma è stata bravissima, per continuità ed impegno, e ci sono anche gli avversari da applaudire”. Come sempre la prima settimana sotto i Cinque Cerchi vede protagonista la vasca e, come successo anche a Tokyo, l’Italia è stata protagonista dell’evento. (Oasport.it)