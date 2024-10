Ilfoglio.it - De Luca: "Il Pd non è credibile per governare, il 90 per cento della segreteria non rappresenta nulla"

(Di sabato 12 ottobre 2024) "Il Pd non èperl'Italia. Ci sono settori decisivisocietà italiana che valutano criticamente il governo Meloni, ma alla fine ci pongono la solita domanda 'ma voi che alternativa proponete?'". Lo ha detto il presidenteCampania Vincenzo Dedal palcoFesta dell'Ottimismo del Foglio a Firenze. Intervistato da Marianna Rizzini il governatore campano ha picchiato duro contro il suo partito: "Oggi il Pd ospita tutto quello che è contro natura, contro ragione e contro decenza. Continua ad avere un gruppo dirigente che nel 90 perdei casi non, il 90 pernon, nè nei proprio territori né nella società italiana. Si pensa davvero dil'Italia con questo gruppo dirigente? Non esiste un partito che ha come gruppo dirigente un gruppo che nonniente.