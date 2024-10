Dal cubo di Rubik ai Vampiri alla storia della street art. Una selezione di mostre, appuntamenti e festival da segnare in agenda (Di sabato 12 ottobre 2024) street Art Revolution da Warhol a Banksy: la (vera) storia dell’Arte Urbana è una mostra dedicata all’evoluzione che questo movimento ha generato nel mondo artistico, sovvertendone i codici, “democratizzandolo”, scegliendo nuovi linguaggi espressivi, uscendo nelle strade per coinvolgere il pubblico, affrontando temi come quello della diseguaglianza sociale. A Parma fino al 2 marzo 2025. Iodonna.it - Dal cubo di Rubik ai Vampiri alla storia della street art. Una selezione di mostre, appuntamenti e festival da segnare in agenda Leggi tutta la notizia su Iodonna.it (Di sabato 12 ottobre 2024)Art Revolution da Warhol a Banksy: la (vera)dell’Arte Urbana è una mostra dedicata all’evoluzione che questo movimento ha generato nel mondo artistico, sovvertendone i codici, “democratizzandolo”, scegliendo nuovi linguaggi espressivi, uscendo nelle strade per coinvolgere il pubblico, affrontando temi come quellodiseguaglianza sociale. A Parma fino al 2 marzo 2025.

